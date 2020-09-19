Antalya’daki orman yangınının ilerlemesi durduruldu
ANTALYA'NIN KUMLUCA İLÇESİNE BAĞLI TURİZM MERKEZİ ADRASAN MAHALLESİNDE DÜN SAAT 16 00 DA BAŞLAYAN ORMAN YANGINININ İLERLEMESİ DURDURULDU. EKİPLER BÜYÜK ORANDA HAFİFLEYEN YANGINI TAMAMEN KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYOR.
Antalya’nın Kumluca İlçesine bağlı turizm merkezi Adrasan Mahallesinde dün saat 16 00 da başlayan orman yangınının ilerlemesi durduruldu. Ekipler büyük oranda hafifleyen yangını tamamen kontrol altına almak için çaba sarf ediyor.
Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesinde başlayan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisi ile hızla yayıldı. Yangına gün içinde amfibi uçak, 2 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilirken Antalya , Kumluca , Finike ve Kemer Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 87 arazöz , 6 dozer ve 350 civarında yangın söndürme işçisinin müdahalesi hava karadıktan sonra da devam etti. Söndürme çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Alevlerin önüne geçilemeyince jandarma ekipleri Seylemit Mevkiindeki 20 evi tedbir amaçlı boşalttı. Rüzgarın da kesilmesi ile yangının gece saat 23 30 sıralarında ilerlemesi durduruldu. Yangının önümüzdeki saatlerde tamamen kontrol altına alınması bekleniyor.
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