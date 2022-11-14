Antalya’daki kaçakçılık operasyonlarında 2 tutuklama, 1 ev hapsi

Antalya’da 7-13 Kasım tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 36 şüpheliden 1’ine ev hapsi cezası verilirken, 2’si ise tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Kasım tarihleri arasında kaçakçılık, organize, mali ve suç gelirleri olmak üzere yaptıkları 23 çalışmada 36 kişiyi yakaladı. 27 kişi, işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, 6 şahıs da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şahsa ev hapsi cezası verildi.

Yapılan aramalarda; 6 adet tabanca, 6 adet şarjör, 1 adet av tüfeği, 57 bin 800 adet makaron, 29 bin adet içi doldurulmuş makaron, 7 bin 200 adet sigara sarma kağıdı, bin 144 şişe kaçak içki, 400 adet elektronik sigara kartuşu, 150 paket kaçak sigara, 68 litre kaçak içki, 36 kilogram kaçak tütün, 24 adet senet ve 1 adet pasaport ele geçirildi.