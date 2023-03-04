Antalya’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Antalya’nın Akseki ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akseki-Manavgat karayolu 10. kilometrede akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan ve deprem bölgesinden geldiği öğrenilen Semih Arslan idaresindeki 46 LG 589 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan bariyere çarparak durabildi. Hemen arkasından Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyreden Erdal Yıldız idaresindeki 42 BS 537 plakalı araç kazayı görüp durunca, daha önceden yola dökülmüş yağdan dolayı sürücü Mustafa Kahraman idaresindeki 42 JH 950 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Aracın 42 BS 537 plakalı aracın sol kısmına çarpması sonucu araç da önünde bulunan 46 LG 589 plakalı araca çarptı. Üç aracın karıştığı kazada 42 BS 537 plakalı araçta bulunan yolcular Amine Yıldız ve Sultan Mutlu yaralandı. Yaralılar Akseki Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.