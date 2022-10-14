Antalya’da zincirleme kaza... Kazaya karışan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücü ise ambulans içerisinde gözyaşlarını tutamadı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücü ise ambulans içerisinde gözyaşlarını tutamadı.
Kaza: Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Meydanı istikametine seyir halindeki Bayram Büyükarslan’ın kullandığı 07 L 7226 plakalı kapalı kasa kamyonet, Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Enes Uzun’un kullandığı 07 AZF 115 plakalı otomobile çarptı. Kamyonet çarpışmanın şiddetiyle Mithatpaşa Caddesi’nde park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra durabildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Bayram Büyükarslan sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken ambulans içinde gözyaşlarını tutamadı.