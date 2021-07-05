Antalya’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Antalya’da traktör ile bir otomobilin çarpışmasıyla başlayan zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi’nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete giden Hakkı Kocagöz’ün kullandığı 07 AAC 053 plakalı otomobil, Özcan Çakal’ın (36) kullandığı 07 HN 592 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın eskisiyle otomobil karşı yönden gelen 07 D 3465 plakalı otomobile, ardından da 07 YDS 33 plakalı otomobile çarptı.

Traktör sürücüsü Çakal ile otomobil sürücüsü Kocagöz ve araçta bulunan yolculardan Ramazan Kahya ve Turgut Özen yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için Serik Devlet Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.