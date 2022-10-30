Antalya’da zeytinlikte yangın

Antalya’nın Serik ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Alacami Mahallesi Alamehmetler mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Serik Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 3 arazöz ile yangına müdahale eden ekiplere vatandaşlar da destek oldu. Yaklaşık 10 dönümlük arazide etkili olan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bazı zeytin ağaçları alevlerden zarar görürken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.