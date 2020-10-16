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Antalya’da zehir tüccarlarına büyük darbe

ANTALYA’DA POLİSİN EYLÜL AYINDA YAPTIĞI 331 NARKOTİK OPERASYONUNDA 171 KİLO UYUŞTURUCU MADDE, UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN 130 BİN TL’YE YAKIN PARA ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLARDA 379 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANARAK HAKLARINDA İŞLEM YAPILDI, 61 ŞAHIS TUTUKLANDI.

Asayiş 16.10.2020, 22:05
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Antalya’da zehir tüccarlarına büyük darbe

Antalya’da polisin Eylül ayında yaptığı 331 narkotik operasyonunda 171 kilo uyuşturucu madde, uyuşturucu suçundan elde edildiği değerlendirilen 130 bin TL’ye yakın para ele geçirildi. Operasyonlarda 379 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı, 61 şahıs tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başta Zeytinköy bölgesi olarak bilinen Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka Mahalleleri olmak üzere il genelinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Ekipler Eylül ayında gerçekleştirdikleri 331 operasyonda, 379 şüpheliyi yakalayarak haklarında adli işlem uyguladı, 61 şahıs da tutuklandı. Düzenlenen operasyonlarda, toplam 171 kilo 195 gram ve bin 373 adet uyuşturucu madde ele geçirilirken, 28 adet hassas terazi, 3 adet tüfek, 97 adet fişek, 7 adet tabanca, 62 adet tabanca fişeği, uyuşturucu suçundan elde edildiği değerlendirilen 128 bin 130 TL, 80 Euro, 40 paund ve 52 dolara da el konuldu.

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