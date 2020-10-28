Antalya’da yolcu otobüsünde lahmacun arası uyuşturucu
ANTALYA'DA JANDARMANIN YOL KONTROLÜNDE DURDURULAN YOLCU OTOBÜSÜNDE UYUŞTURUCU MADDE ARAMA KÖPEĞİNİN BİR YOLCUYA AİT POŞETE TEPKİ VERMESİ ÜZERİNE YAPILAN ARAMADA POŞET İÇERİSİNDE BULUNAN LAHMACUNA SARILMIŞ YAKLAŞIK 800 GRAM SIKIŞTIRILMIŞ ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.
Antalya’da jandarmanın yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde arama köpeğinin bir yolcuya ait poşete tepki vermesi üzerine yapılan aramada poşet içerisinde bulunan lahmacuna sarılmış yaklaşık 800 gram sıkıştırılmış esrar maddesi ele geçirildi.
Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün sabah saatlerinde Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yol arama çalışması yapıldı. Durdurulan 31 HC 484 plakalı otobüste yapılan kontrolde uyuşturucu madde arama köpeğinin otobüste yolcu olarak seyahat eden M.Y. isimli şahsa ait poşete tepki vermesi üzerine yapılan aramada poşet içerisinde bulunan lahmacuna sarılmış yaklaşık 800 gram sıkıştırılmış esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelinin ayrıca Samandağ Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan UYAP kaydı bulunduğu belirlendi. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ifadesi alınan M.Y., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderildi.
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