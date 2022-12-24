Antalya’da yaşlı adamın evi ve biriktirdiği kira parası yandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Evinin yandığını gören ve itfaiyenin soğutma çalışmalarını izleyen kiracı adam ise büyük üzüntü yaşadı.

Yangın, saat 11.00’de, Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Fatih Terim Caddesi üzerindeki müstakil bir evde çıktı. 58 yaşındaki Ali Polat, sabah saatlerinde yakındaki köfteci dükkanını açmak için evinden ayrıldı. Kısa bir süre sonra evden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapının ahşap çatılı olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye gelen polis güvenlik önlemi alırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye evden iki adet yanmış piknik tüpü de çıkardı. Yangın bitişiğindeki diğer yapıya sıçramadan söndürüldü. Kiracı Ali Polat ise küle dönen evine son kez baktı ve büyük üzüntü yaşadı.

"Ne yapacağımı bilmiyorum"

İtfaiye ekipleriyle evinin içine bakan Polat, “Yangından haberim yoktu. Yan tarafta küçük bir köfteci dükkanım var ve servis yapıyordum. Dışarıya bir çıktım baktım evde yangın ve dumanlar çıkıyor. Bağırdım, çağırdım, arkadaşlarda o esnada itfaiyeyi çağırdı. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Ev tamamen yanıp kül oldu. İçeride de biriktirdiğim ev kirası olan 1500-2000 lira vardı, o da yandı. Çok çaresizim, ne yapacağımı bilemiyorum" diye konuştu.