banner528

banner549

banner547

Son Dakika
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar
15 Temmuz gecesi ne oldu?
15 Temmuz gecesi ne oldu?
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi

Antalya’da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 15.07.2022, 18:11
Antalya’da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Narenciye Mahallesi Altın Sokak’taki bir evde yangın meydana geldi. Aynur Aytekin isimli vatandaşa ait olan evin yandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın esnasında evde kimse bulunmadığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu