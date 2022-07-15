Antalya’da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Narenciye Mahallesi Altın Sokak’taki bir evde yangın meydana geldi. Aynur Aytekin isimli vatandaşa ait olan evin yandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın esnasında evde kimse bulunmadığı öğrenildi.