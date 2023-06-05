Antalya’da yangın paniği: Mahsur kalan genç, kapının kilidi kırılarak kurtarıldı

Antalya’da 5 katlı apartmanın deposunda çıkan yangında bir genç, kapının kilidi kırılarak kurtarıldı. Vücudun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan genç hastaneye kaldırılırken, gencin durumunun iyi olduğunu öğrenen yakınları büyük sevinç yaşadı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Sinan mahallesi 1269 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın deposunda çıktı. Alınan bilgiye göre; depodan dumanların çıktığını gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbardın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına deponun içeriden kilitli olmasından dolayı müdahale edemedi. Bir süre sonra ekipler kapının kilidini kırarak içeri girdi. İçeride bulunan Sinan Güney ekipler tarafından dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın ekipler tarafından yapılanın müdahaleyle söndürüldü. Vücudunda yanıklar oluşan genç ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu sırada bazı vatandaşların gence seslenerek, “Hadi aslanım biz senin yanındayız, hayatta kalacaksın” diyerek moral verdiği görüldü. Gencin yakınları durumunun iyi olduğunu öğrenince büyük sevinç yaşadı.

Öte yandan binada yaşayan vatandaşlar yangının paniğiyle kendini dışarı attı. Bazı vatandaşların da itfaiye ekiplerine yardımcı olduğu görüldü. Yangının çıkış nedeni polis ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak.