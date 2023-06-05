Antalya’da yangın paniği: Mahsur kalan genç kapının kilidi kırılarak kurtarıldı

Antalya’da 5 katlı apartmanın deposunda çıkan yangında içeride mahsur kalan genç, kapının kilidi kırılarak kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan genç hastaneye kaldırılırken, yakınları büyük sevinç yaşadı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1269. Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın deposunda çıktı. Alınan bilgiye göre, depodan dumanların çıktığını gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına deponun içeriden kilitli olmasından dolayı müdahale edemedi. Kapının kilidini kırarak içeri giren ekipler, içeride mahsur kalan Sinan Güney’i sağlık ekiplerine teslim ederek, yangını söndürdü. Vücudunda yanıklar oluşan genç hastaneye kaldırıldı. Bu sırada bazı vatandaşların gence seslenerek, “Hadi aslanım biz senin yanındayız, hayatta kalacaksın” diyerek moral verdiği görüldü. Gencin yakınları, durumunun iyi olduğunu öğrenince büyük sevinç yaşadı.

Öte yandan binada yaşayan vatandaşlar da panikle kendini dışarı attı. Bazı vatandaşların da itfaiye ekiplerine yardımcı olduğu görüldü. Yangının çıkış nedeni polis ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak.