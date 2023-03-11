Antalya’da yanan daire kullanılamaz hale geldi, apartman sakinleri korku yaşadı

Antalya’da 4 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında o sıra evde bulanan 84 yaşındaki yaşlı kadın, komşuları tarafından kurtarıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın anında evde bulunan 84 yaşındaki Nuriye Aksünger, komşuların yardımıyla apartmandan çıkartıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürüp kontrol altına aldı. Yangın anında aşağıya çıkan diğer apartman sakinlerinin ise oldukça korktuğu gözlendi.

Evi kullanılamaz hale getiren yangının ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan çıktığı belirtildi.