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Antalya’da yanan binanın birinci katında mahsur kalan genç kız atlayarak hayata tutundu

Antalya’da 250 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi metruk bir bina alevlere teslim olarak küle döndü. Yangın anında içeride bulunan bimekan genç kız ise 1’inci kattan atlayarak hayatta kaldı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü.

Asayiş 05.12.2021, 17:26
Antalya’da yanan binanın birinci katında mahsur kalan genç kız atlayarak hayata tutundu

Antalya’da 250 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi metruk bir bina alevlere teslim olarak küle döndü. Yangın anında içeride bulunan bimekan genç kız ise 1’inci kattan atlayarak hayatta kaldı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 421 sokak üzerinde bulunan yaklaşık 250 yıllık metruk tarihi binada saat 16.00 sıralarında çıktı. Metruk binadan dumanların çıktığını gören mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Asırlık bina bir anda alevlere teslim oldu. Mahalle halkı ise büyük korku yaşayarak, adeta sokağa döküldü. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekipler yangının diğer binalara sıçramaması için büyük mücadele verdi.

Zehra isimli genç kız atlayarak hayatta kaldı

Yangın anında içeride bimekan 3 şahsın olduğu öğrenildi. Şahıslardan Zehra isminde bir genç kız kendisini 1’inci katın penceresinden aşağı atarak alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Genç kızın önce eşyalarını daha sonra kendisini aşağı attığı görüldü. İlk yardıma ise mahallede bulunan vatandaşlar koştu. Vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırılan genç kız, gelen sağlık çalışanlarının yardım taleplerini ise uzun süre kabul etmedi. Genç kız sağlıkçılara, “Korkuyorum. Eşyalarımı istiyorum. Öldürecekler beni. Uzatamıyorum ayağımı. Dokunma. Sırf o çantalar için bunu yapıyorsunuz. Çantalarımı almadan hiçbir yere gitmem. Üstüm başım kirli ben hastanede kalamam” diye feryat etti. Diğer iki kişinin ise evin arka kapısından çıkarak kaçtığı belirtildi.

“İçeriden alevler çıkmaya başlayınca bayan aşağı atladı”

Yangının nasıl çıktığını bilmediğini belirten sahibi Mehmet Ali Yılmaz, “Buradaki adamları şikayet ediyorum. 4 gün önce buradan birilerini çıkararak polise teslim ettim. Bina bize dededen kalmadır. Her gün burada adam kalıyor” sözlerine yer verdi.

Yangın anını anlatan İrfan Arınık ise, “İtfaiyeye haber verdik. İçeride bayan vardı. İçeriden alevler çıkmaya başlayınca bayan aşağı atladı. 3 kişilerdi. 2 tanesi arkadan kaçtı. İçeride şu anda kimse yoktu” sözlerine yer verdi.

“Buna Sırrı Paşa konağı derler”

Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu ise yaşanan yangınlara adeta isyan ederek, “Burası Antalya’da kurulan ilk Türk mahallesidir. Tarihi mahalledir. Her gün bir konak yanıyor. Tarihi eserler kül oluyor. Mahalleye kamera sistemi istiyorum. Bizim gücümüz kalmadı. Yatağını yorganını alan bağımlı kişiler buralarda yatıyor. Birisi kovalanıyor diğeri geliyor. 2 gün önce başka bir konak daha yandı. Bu bina 250 yıllık var. Buna Sırrı Paşa konağı derler” açıklamasında bulundu.

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