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Antalya’da yakalanan galeri hırsızlarından 2’si tutuklandı

Antalya’nın Serik ilçesinde bir galeriden 3 otomobil ve kamera kayıt sistemini çaldığı iddia edilen 5 şüpheliden, 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 09.10.2021, 11:57
Antalya’da yakalanan galeri hırsızlarından 2’si tutuklandı

Antalya’nın Serik ilçesinde bir galeriden 3 otomobil ve kamera kayıt sistemini çaldığı iddia edilen 5 şüpheliden, 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Serik-Antalya karayolu üzerinde bulunan ve Mustafa Özkaya’ya ait galeriden 4 gün önce gece yarısı park halindeki 3 otomobil, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Özkaya, durumu polise bildirdi. Araçların model ve rengini alan polis, güzergah üzerlerinde gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Araçların Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kameralarından il merkezine ve Kepez bölgesine geldiğini belirleyen ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kanal Mahallesi ara sokaklarda çalınan 3 otomobili de farklı noktalarda plakaları sökülmüş şekilde ulaştı. Çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdiklerini belirlediği, Ö.B., H.Y.A., M.B.,S.B., B.M.B. gözaltına aldı.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Y.A ile Ö.B çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.B, S.B ile B.M.B adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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