Antalya’da yağmur ve fırtına biber seralarını vurdu

Antalya’da sağanak yağmur Aksu ve Serik ilçelerinde etkili oldu. Seril ilçesine bağlı Çandır Mahallesi’nde biber serası suyla dolan Sırrı Can (25) isimli üretici bölgede 15 yıldır sel problemi yaşadıklarını ve sağanakta seralarının zarar gördüğünü söyledi. Seradaki ürünlerinin telef olduğunu ve bin bir güçlükle büyüttükleri biberlerin hasat edemeyeceğini söyleyen Sırrı Can, "Yağmur yağdı elimizden gelen bir şey yok. Cenab-ı Allah’ın takdiri. Bu su 10 günde ancak temizlenir, biberler sudan dolayı kesilecek bu sezon yine hüsran" dedi. Su basan ahırlarını da gösteren Sırrı Can, zemini yarım metre kadar suyla dolan ahırdaki hayvanlarını balkona çıkartacağını, çok aşırı yağışlarda evlerinin ikinci katına kadar çıkardıklarını kaydetti ve derelerin ıslahıyla ilgili destek istedi. Çandır Mahallesi’nde ekili açık arazilerde de durum farklı olmadı. Taşan deler sebebiyle yollar tarlalarla birleşirken, yolu kullanan araçlar da tehlikelere aldırmadan yollarına devam etmek zorunda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada sabah saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde görülecek kuvvetli yağışlara dikkat çekilerek, "Merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Aksu, Manavgat, İbradı) yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapılmıştı.