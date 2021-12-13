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Antalya’da vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Azra’nın davası başladı

Antalya’da üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldürüp, cesedini 13 parçaya ayıran şahsın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. İlk duruşma eksikliklerin giderilmesi için 31 Ocak 2022 tarihine ertelendi.

Asayiş 13.12.2021, 19:17
Antalya’da vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Azra’nın davası başladı

Antalya’da üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldürüp, cesedini 13 parçaya ayıran şahsın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. İlk duruşma eksikliklerin giderilmesi için 31 Ocak 2022 tarihine ertelendi.

Antalya’da 28 Temmuz’da kaybolduktan 5 gün sonra iş adamı M.M.A. (48) tarafından öldürüldüğü belirlenen 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu davasında ilk duruşma bugün yapıldı. Antalya Adliyesi 11. Ağır Ceza

Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan sanık M.M.A., SEGBİS üzerinden katıldı. Sanığın avukatı ve bir yakını ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya Azra’nın ablası Ezgi Haytaoplu, babası Mustafa, annesi Mezide Haytaoğlu ve 30’dan fazla avukat katıldı. Duruşma öncesi avukatların duruşmaya yoğun talep göstermesi üzerine zaman zaman izdiham yaşandı. Antalya’nın yanı sıra, Ankara, Adana, Isparta, Aydın, Osmaniye barolarından gönderilen temsilciler davaya müdahil olma talebinde bulundu.

Mahkeme başkanı sanığa ‘kasten insan öldürme’, ‘hırsızlık’ ve cinsel saldırı’ suçlarından yargılandığını hatırlattı. Sanık savunmasının ardından müştekiler söz aldı. Verilen aranın ardından duruşma, tanıkların dinlenmesiyle devam etti.

"İşle ilgili konuşma geçti"

Tanık Süleyman S., sanığı yaklaşık 15 yıldır tanığını belirterek, “Ancak kendisi ile uzun süredir görüşmüyorduk. Kafede sanıkla karşılaştık. Maktul bize içecek servisi yaptı. Sanık ile maktul arasında işle ilgili konuşma geçti. Sonra maktule kartını verdi. İlerleyen günlerde sanık, Azra’nın Covid-19 olduğunu söyledi. Maktulü arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundum. Bir sonraki buluşmamızda ise sanık birden ‘Bayan arkadaşım hastaymış’ dedikten sonra yanımdan ayrıldı” diye konuştu.

Tanık, bir soru üzerine sanığın emlak danışmanı olarak Azeri kökenli bir kadına da teklif götürdüğünü anlattı.

Sitede görevli olan tanık Yaşar Y. ise, olaydan 3 gün sonra polislerin bulunduğu siteye geldiğini anlatarak, “Polisler rahmetlinin telefonundan son sinyalin buradan geldiğini söylediler. Sonrasında kamera kayıtlarını aldılar” diye konuştu.

"Bağırma sesi duydum"

Mahkeme başkanının “Olay gününe ilişkin dikkatini çeken bir durum oldu mu?” sorusuna Yaşar Y., “Saat 13.30 sıralarında olayın olduğu 5’nci kattaydım. Bir erkek sesi duydum, ’Bağırma’ diyordu. Ancak ben ablası olabileceğini düşündüm. Çünkü genelde ablası ile kalıyordu. Meğerse 1 aydır ablası eve gelmiyormuş. Benim haberim yok” yanıtını verdi.

Sanık M.M.A, tanıkların ifadesine ekleyecek sözlerinin sorulması üzerine, “Çok üzgünüm, çok özür dilerim, pişmanım. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Herkesten çok çok özür diliyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 31 Ocak 2022 tarihine erteledi.

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