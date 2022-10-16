Antalya’da uyuşturucu zanlısının evinden cephanelik çıktı

Antalya’da polis ekiplerince uyuşturucu zanlısının evine yapılan baskında 7 tabanca ve tabancalara ait 15 mermi, 1 adet uçaksavar mermisi, 12 adet Kaleşnikof mermisi, 2 adet MG3 mermisi, 1 adet G3 mermisi, 177 adet tabanca mermisi, 2 adet bıçak ve 1 adet balta ele geçirildi.

Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi bulunan V.M. isimli şahsın Gökyazı Mahallesi’ndeki ikametine 14 Ekim’de operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 7 tabanca ve tabancalara ait 15 mermi, 1 adet uçaksavar mermisi, 12 adet Kaleşnikof mermisi, 2 adet MG3 mermisi, 1 adet G3 mermisi, 177 adet tabanca mermisi, 2 adet bıçak ve 1 adet balta ele geçirildi. Ayrıca metamfetamin olduğu değerlendirilen 1.37 gram uyuşturucu madde ve metamfetimin içiminde kullanılan 3 adet aparat bulundu. Nöbetçi cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda V.M. ve H.B. gözaltına alınırken, olayla bağlantısı olan G.B. de Finike ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.