Antalya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı

Antalya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin satışa hazır yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Şüpheli F.Y., Kepez ilçesinde yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında, 150 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüphelini işlemlerinin devam ettiği bildirildi.