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Antalya’da ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan 43 kişi yakalandı

Antalya’nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 43 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Asayiş 02.06.2022, 09:46
Antalya’da ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan 43 kişi yakalandı

Antalya’nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 43 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Antalya il Jandarma Komutanlığı Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yalnız Mahallesi, Kapıçayı mevkiinde 43 kişinin ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit etti. 43 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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