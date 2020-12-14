Antalya’da Ukraynalı kadının evinde şüpheli ölümü

Antalya’da yalnız yaşayan 40 yaşındaki Ukrayna asıllı kadın evinde ölü bulundu. Yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen kadının evindeki klimanın soğuğa ayarlı şekilde açık olduğu tespit edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1988. Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 yıldır Antalya’da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko’dan (40) ailesi uzun süre haber alamayınca kızlarının Afrika’daki arkadaşına, o da Antalya’daki bir başka arkadaşına ulaşarak durumu bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis, Demchenko’yu hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, Demchenko’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Klimanın soğuk ayarda çalıştığı tespit edildi

Evde inceleme yapan polis, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığını belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre Demchenko’nun vücudunda herhangi bir kesi izine rastlanılmadığı öğrenildi. Yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği belirtilen Karina Demchenko’nun cansız bedeni, ölüm nedeni tespit edilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’nakaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.