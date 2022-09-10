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Antalya’da turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde karşıdan gelen bir başka cipe çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı cip safari aracı, yamaca çarparak devrildi. Cip sürücüsü yaralanırken, turistler kazadan yara almadan kurtuldu.
Asayiş 10.09.2022, 15:54
Antalya’nın Manavgat ilçesinde karşıdan gelen bir başka cipe çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı cip safari aracı, yamaca çarparak devrildi. Cip sürücüsü yaralanırken, turistler kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, geçtiğimiz salı günü Beşkonak Tazı Kanyonu yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 09 BB 956 plakalı cip safari aracı, daralan yolda karşıdan gelen ciple çarpışmamak için yolun soluna geçtiği sırada tepelik bölgeye çarparak devrildi. Üzeri açık olan cipteki turistler yere savrulurken, o anlar arkada bulunan bir diğer safari ciptekiler tarafından an be an görüntülendi. Cipte bulunan turistlerin yara almadığı kazada yaralanan araç sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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