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Antalya’da trafik kazası: 6 yaralı
ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.YARALILAR OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN MANAVGAT’TA BULUNAN ÖZEL HASTANELERE KALDIRILDI.
Asayiş 13.11.2020, 15:43
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manavgat’ta bulunan özel hastanelere kaldırıldı.
Kaza Manavgat-Akseki D-695 karayolu üzerinde Taşkesiği Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Akseki İstikametine seyir halindeki Erdal Ataş’ın kullandığı 27 BFR 46 plakalı ticari aracın Akseki istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Emre Koşan’ın kullanmış olduğu 34 DHU 435 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada araç sürücüleri Erdal Ataş ve Emre Koşan ile araçta yolcu olarak bulunan Elif Koşan, Gülhan Koşan, Hatice Yalçın ve Türkan Kılıçkaya yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan özel hastanelere kaldırıldı.