Antalya’da trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor

Antalya’da trafik düzeninin ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Turizm kenti Antalya’da polis ekiplerinin gece mesaisi şehrin birçok noktasında devam etti. Farklı saatlerde trafik ekiplerince emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda denetim yapıldı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği belirtilirken, özellikle sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği açıklandı.

Antalya’nın birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.