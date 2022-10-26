Antalya’da terör operasyonunda 2 gözaltı

Antalya’da PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada M.H. isimli şahsın Antalya İl Jandarma Komutanlığında alınan ifadesinde terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri beyanı üzerine ekipler harekete geçti. Şüphelinin beyanları ve yapılan incelemeler doğrultusunda savcılığın talimatı ile 26 Ekim’de Antalya il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu M.N. ve A.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.