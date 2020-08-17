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Antalya’da taş taşıyan kamyon devrildi
ANTALYA’DA MANAVGAT-AKSEKİ KARAYOLU GENÇLER MEVKİSİNDE BÜYÜK TAŞ TAŞIYAN KAMYON DEVRİLDİ. SÜRÜCÜ YARALANDI
Asayiş 17.08.2020, 16:12
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Antalya’da Manavgat-Akseki karayolu Gençler mevkisinde taş taşıyan kamyon devrildi. Kamyonda sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Manavgat’ın Gençler Mahallesi D-695 karayolunda Akseki istikametinden Manavgat istikametine giden Musa Güven idaresindeki taş ocağına ait 07 LDH 23 plakalı kamyon, virajı alamayarak yol kenarına devrildi. Kazada, kamyonda bulunan büyük taş parçaları yola ve etrafa saçılırken, sürücü Güven kamyonda sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kamyonda sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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