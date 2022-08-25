Antalya’da şüpheli valizden kurabiye çıktı, polis vatandaşı bölgeden uzaklaştırmakta zorlandı

Antalya’da bir üst geçitte unutulan şüpheli valizin içinden 3 kutu kurabiye çıktı. Polis üst geçitten geçmeye çalışan yayaları uzaklaştırmak için büyük çaba sarfetti.

Olay, saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Sakın Sabancı Bulvarı üzerindeki bir üst geçitte yaşandı. Üst geçidin stadyum bölümü tarafında yerde bir valiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Valizin ağzının kapalı olduğunu gören ekipler, üst geçidi yaya geçişine kapattı ve uzman ekipten destek istedi. Üst geçidi kullanmak isteyen vatandaşları polis sık sık uyarmak zorunda kaldı. Uyarıların farkında olmadan valizin yanından geçen kişiler ise koşarak bölgeden uzaklaştı. Uyarıları dikkate alan vatandaşlar ise yürüyen merdivenden geri dönüş yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekibi, özel kıyafetini giydikten sonra valizi kontrol etti. Valizin içinden 3 kutu kurabiye çıktı. Valiz polis merkezine götürülürken, üst geçit yeniden yaya trafiğine açıldı.