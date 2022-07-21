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Antalya’da şüpheli şahsın aracında tabanca ele geçirildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yapılan kimlik kontrolünde şüpheli hareketlerde bulunan şahsın aracında bir adet tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Asayiş 21.07.2022, 12:14
Antalya’da şüpheli şahsın aracında tabanca ele geçirildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yapılan kimlik kontrolünde şüpheli hareketlerde bulunan şahsın aracında bir adet tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde şüpheli hareketlerde bulunan Ö.K. isimli şahsın aracında yapılan aramada, bulundurma ruhsatı bulunan bir adet tabanca ve bir adet şarjör ele geçirildi.

Şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

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