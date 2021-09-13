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Antalya’da şüpheli ölüm

Antalya’da molozluk ve ağaçlık alanda bir gencin cansız bedeni bulundu.

Asayiş 13.09.2021, 15:27
Antalya’da şüpheli ölüm

Antalya’da molozluk ve ağaçlık alanda bir gencin cansız bedeni bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Yeşil Dere Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerindeki molozlarla çevrili ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yatmakta olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 25 yaşlarında olduğu değerlendirilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın sağ ayağında derin bir yara izi olduğu görüldü.


Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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