Antalya’da şüpheli çantadan ders kitapları çıktı

Antalya’da Cumhuriyet Meydanı’nda bir bankta unutulan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Uzman ekibin kontrol ettiği siyah çantadan ders kitapları çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nda havuz başındaki bankta siyah bir çanta gören vatandaşlar, çantanın sahibi çıkmayınca şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Meydanda görev yapan polisler hemen çantanın olduğu bölgeye gelerek, güvenlik çemberi oluşturdu. Meydanın bir bölümüne yaya giriş ve çıkışı yasaklanarak, uzman ekipten destek istendi. Kısa sürede bölgeye gelen ekip, özel kıyafetini giydikten sonra çantayı kontrol etti. Siyah çanta içinden ders kitabı ve defterler çıktı. Şeridi kaldıran polisler meydanı yaya trafiğine yeniden açarken, çanta polis merkezine götürüldü.