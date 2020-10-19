Antalya’da şüpheli araçtan sahte döviz ve uyuşturucu madde çıktı
ANTALYA’DA POLİS EKİPLERİNİN ŞÜPHELENEREK YAKALADIKLARI ARAÇTAN BOL MİKTARDA DÖVİZ VE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI
Antalya’da polis ekiplerinin şüphe üzerine yakaladıkları araçtan bol miktarda döviz ve uyuşturucu madde çıktı.
Olay, saat 23.00 sıralarında 100. Yıl Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli otomobil MOBESE kameralarınca polis tarafından takibe alındı. Bir süre uzaktan takip edilen araç motorize yunus polisi ekipleri tarafından kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Ekipler araç içerisinden kimliği öğrenilemeyen Kırgızistan uyruklu 2 şüpheliyi araçtan indirip üst araması yaparak kelepçeledi. Otomobilde yapılan aramada 100’lük banknotlar halinde 4 bin 400 sahte ABD doları, yaklaşık 5 bin TL ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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