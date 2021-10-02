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Antalya’da sokak ortasında silahlı çatışma

Antalya’da iki grup arasında yaşanan tartışmanın ardından taraflar birbirlerine tabancayla ateş ederek uzaklaştı. Tarafların çatışma anları ve yaralı kişinin arabaya alındığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 02.10.2021, 11:19
Antalya’da sokak ortasında silahlı çatışma

Antalya’da iki grup arasında yaşanan tartışmanın ardından taraflar birbirlerine tabancayla ateş ederek uzaklaştı. Tarafların çatışma anları ve yaralı kişinin arabaya alındığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde meydana geldi. 15 kişilik bir grup market önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın hakarete varması üzerine grup dağılmaya başladığı anda bir kişi tabancayla ateş etmeye başladı, daha sonrada otomobil içindekiler silahlarını ateşledi. Şahıslar birbirlerine ateş ederek uzaklaştı. Otomobil arkasına ve duvarın arkasına gizlenen şahsılar uzun süre birbirlerine ateş etti. Ayağından yaralana bir kişi, arkadaşlarının yardımıyla otomobile alındı ve olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin yankılandığı mahallede bir kadının ise sürekli bağırdığı duyuldu. Yaşanan çatışma an be an vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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