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Antalya’da soğuk hava deposu üretimi yapılan fabrikada yangın
ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE SOĞUK HAVA DEPOSU ÜRETİMİ YAPAN BİR FABRİKADA BAŞLAYAN YAĞINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.
Asayiş 19.08.2020, 09:39
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Antalya Organize Sanayi Bölgesinde soğuk hava deposu üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 08.00 sıralarında sanayi bölgesinin 2. kısmındaki bir soğuk hava deposu üretimi yapan bir fabrikada başladı. İhbarla bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi bölgesinin itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangının mesai saatinden önce başladığı için içeride kimse olmadığı ve herhangi bir yaralı ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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