Antalya’da silah kaçakçılığı operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 6 adet tabanca ile fişekler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesinde 15 adet suç kaydı olan D.A.’nın silah satışı yapacağı bilgisinin alınmasının ardından, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat timleri ile Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 6 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet tabancaya ait şarjör, 12 adet tabancaya ait fişek, 1 adet namlusu kesilmiş av tüfeği, 4 adet tabancaya ait muhtelif parça, 5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 4 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yakalanan silah ve uyuşturuculara el konuldu, şüpheli D.A. hakkında adli işlem başlatıldı.