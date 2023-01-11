Antalya’da şiddetli yağmur yolları göle çevirdi

Antalya’da etkili olan şiddetli yağmur, yolları adeta göle çevirdi. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte zorlanırken, fırtına ise bir çınar ağacını gövdesinden ayırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından turizm kenti Antalya’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, zaman zaman adeta hayatı durma noktasına getirdi. Yağmur dolayısıyla Aksu ilçesinde İsmail Oğan Caddesi adeta göle döndü. Göle dönen yolda araçlar ilerlemekte zorlanırken, vatandaşlar da yoldan karşı tarafa geçmekte güçlük çekti. Kent merkezinde etkili olan fırtınada ise bir çınar ağacını gövdesinden koparak kaldırım üzerine devrildi. Kent merkezinde şiddetli yağmur ve fırtınanın 2 gün etkili olması bekleniyor.