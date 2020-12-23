Son Dakika
Antalya’da siber suçlarla mücadele çalışmaları
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya mecralarında yapılan inceleme sonunda terör örgütü propagandası yapmak suçlarını işlediği tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Asayiş 23.12.2020, 11:53
6
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya mecralarında yapılan inceleme sonunda terör örgütü propagandası yapmak suçlarını işlediği tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.Antalya’da, internet üzerinden yasadışı bahis oynatan 10, müstehcen içerikli yayın yapan 16 olmak üzere toplam 26 web sitesinin erişime engellenmesi sağlandı. 14-20 Aralık tarihleri arasında ele geçirilen 28 dijital materyalin içeriklerinin incelemeleri yapılarak suça konu verilere ilişkin hazırlanan 3 adet teknik inceleme raporu Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Sekiz ayrı siber suç olayına müdahale eden ekipler Manavgat ilçe merkezi, Hisar, Sanayi, Örnek ve Yukarı Hisar mahallelerinde faaliyet gösteren 3 işyerinde ve 1 evde internet üzerinden kaçak/yasa dışı bahis oynatıldığı tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 1 adet dolu tabanca fişeği ile suçta kullanıldığı değerlendirilen toplam 14 adet dijital materyal ile 1 adet doküman ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
8°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü