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Antalya’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE BAŞLAYAN YANGIN ORMANA DA SIÇRADI. OTOMOBİL VE ORMAN YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ.
Asayiş 24.08.2020, 12:03
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilde başlayan yangın ormana da sıçradı. Otomobil ve orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Olay, Taşkesiği Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat’tan Akseki istikametine seyir halindeki Batuhan Gediktaş’ın kullandığı 07 EO 166 plakalı otomobilin motor bölümünden duman yükselmeye başladı. Aracı yolun sağına çekerek park eden sürücü Gediktaş kaputu açınca alevler yükselmeye başladı. Otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yandı. Aynı zamanda otomobilde başlayan yangın ormana da sıçradı. Ormana sıçrayan yangın da kısa sürede söndürüldü
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