Antalya’da seraları tehdit eden sazlık yangını

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde naylon seraları tehdit eden sazlık alanda yangın çıktı. Yangında bazı naylon seralar zarar görürken, bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muratpaşa ilçesi Kemerağzı Mahallesi Yamansaz mevkiindeki sazlık alanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla birlikte bölgeye itfaiye ile havadan bir helikopter müdahaleye başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle seralara doğru giden alevleri ekipler söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

İlk edinilen bilgilere göre, yangından dolayı naylon seraların zarar gördüğü öğrenildi.