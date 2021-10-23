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Antalya’da şehir merkezine yakın dağlık alanda yangın

Antalya’da şehir merkezine yakın olarak bulunan dağlık alanda yangın çıktı. Dumanların şehir merkezinden göründüğü yangına müdahale ediliyor.

Asayiş 23.10.2021, 13:05
Antalya’da şehir merkezine yakın dağlık alanda yangın

Antalya’da şehir merkezine yakın olarak bulunan dağlık alanda yangın çıktı. Dumanların şehir merkezinden göründüğü yangına müdahale ediliyor.

Yangın, öğle saatlerine yakın Konyaaltı Hisarçandır Mahallesi’de dağlık alanda çıktı. Dağlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Orman Genel Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangın dolayısı ile çıkan dumanlar şehir merkezinden de göründü.

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