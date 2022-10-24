Antalya’da scooter faciası, kullanıcılara ders olmadı

Antalya’yı yasa boğan scooter faciasında lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (17) hayatını kaybetmesinin ardından kentte gençlerin scooter ile tehlikeli yolculukları hız kesmedi. Kırmızı ışık kuralına uymayan, tek kişi kullanmaları gerekirken iki kişi kullanan geçlerin yaşananlardan ve sorumsuz sürücülerin hata ihtimallerinden ders almadıkları görüldü.

Turizm kenti Antalya’da önceki gece scooter kullanan iki gencin kendilerine otomobil çarpması sonucu hayatlarını kaybetmesi, kentte bu araçları tekrar gündeme getirdi. Özellikle gençler tarafından sıklıkla kullanılan scooterların trafikte tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı. Yaşanan kazalara rağmen sürücülerin kask takmadığı ve kırmızı ışık kurallarını da dinlemediği görüldü. Bazı kullanıcılar ise yasak olmasına rağmen iki kişi binerek araçların arasında seyir etti. Birçok sürücü ise tramvay yolunu kullanarak yoluna devam etti. Gençlerin ölüm ile burun buruna geldikleri o anlar kameralar tarafından kaydedildi. Bir başka genç ise bisikleti ile seyir halindeyken arkadaşını da direksiyona oturtarak adeta kazaya davetiye çıkardı.

"Kask olmadan asla kullanmazlar”

Danimarka’dan Antalya’ya tatil için geldiğini belirten Sinan Kaplan iki ülke arasındaki kullanım farkını anlattı. Anlattıkları ile dikkat çeken Kaplan, “Bizim orada iki tur scooter var. Bir tanesine 30’luk diyorlar diğerine ise 45’lik diyorlar. Bu her iki türde de plaka mutlaka vardır. 30’luk olanlar bisiklet yolunda giderler asla araçların kullandığı yolu kullanmazlar. 45’likler ise yolun en sağından giderler. Sola dönecekler olsalar bile ışıkta beklerler bir sonra kendilerine ayrılan ışıktan karşıya geçerler. Bizim orada daha düzenledir. Kask olmadan asla kullanmazlar” sözlerine yer verdi.

“Burada adeta araba gibi makas atıyorlar"

Türkiye’de kullanımı anlatan Kaplan, “Burada adeta araba gibi makas atıyorlar. Hayatları daha değerli olsa gerek diye düşünüyorum. Katiyen kaldırımda kullanmak yasak, bisiklet bile kaldırımı kullanamaz” dedi.

Kullanmaktan korkmuyorum, sıkıntı yok”

Scooter kullanan Berat Yararbaş, ”Kaldırımlar dolu, biz ne yapalım. Gidilecek sürülecek bir yer yok. Mecbur olarak kaldırımları kullanıyoruz. Benim duyduğuma göre iki arkadaşımız kazada ölmüş. Okula gidip geliyorum, günde 3 saat kullanıyorum. Tehlikeli kullananlara karşıyım. Biz acil şeritlerinde kullanıyoruz. Kullanmaktan korkmuyorum” diye konuştu.