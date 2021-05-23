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Antalya’da sazlık yangını ahır ve ev eklentilerini tehdit ediyor

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi’nde moloz ve atıkların bulunduğu arazide başlayan yangın rüzgarın etkisiyle önce makilik alana sonrasında Yamansaz olarak bilinen sazlık alana sıçradı. Yerleşim alanlarına yakın olan bölgede alevler evlerin eklentileri ve ahırları tehdit ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden yangına çeşme suyu ve hortumlarla müdahale etmeye çalışıyor. Çalışmalara Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra bir helikopter de destek veriyor.

Asayiş 23.05.2021, 12:27
Antalya’da sazlık yangını ahır ve ev eklentilerini tehdit ediyor
Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi’nde moloz ve atıkların bulunduğu arazide başlayan yangın rüzgarın etkisiyle önce makilik alana sonrasında Yamansaz olarak bilinen sazlık alana sıçradı. Yerleşim alanlarına yakın olan bölgede alevler evlerin eklentileri ve ahırları tehdit ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden yangına çeşme suyu ve hortumlarla müdahale etmeye çalışıyor. Çalışmalara Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra bir helikopter de destek veriyor.
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