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Antalya’da sazlık alan ve tarım arazilerinde yangın

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sazlık ve tarım arazilerinde çıkan yangınlar ormanlık alanlara sıçramadan söndürüldü.

Asayiş 22.10.2021, 22:19
Antalya’da sazlık alan ve tarım arazilerinde yangın

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sazlık ve tarım arazilerinde çıkan yangınlar ormanlık alanlara sıçramadan söndürüldü.

Kızılot Mahallesi’nde dün gece Karpuz Çayı’nda 2 ayrı noktada çıkan sazlık yangını, yerleşim alanları için tehlike oluştururken Orman İşletme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından söndürüldü.

Bu akşam ise Çavuşköy Mahallesi’nde tarım arazisinde ve Manavgat Akseki karayolu kıyısında Uzunlar Mahalle hudutlarında otellerin ve vatandaşların çöp döktüğü bölgede yangın çıktı. Yangınlar Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Arazözleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimi ekiplerinin müdahalesi sonucu ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

Yangınların, yayladan dönen vatandaşların tarla, bahçe temizliği sonrası yaktıkları ateş ve anız yakılması nedeniyle çıktığı bildirildi.

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