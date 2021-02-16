Antalya’da sahte para operasyonunda 5 gözaltı

Antalya’da sahte dolarla alışveriş yaptıkları belirlenen 5 kişi Manavgat polisi tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sahte dolar ile alışveriş yaptığı tespit edilen H.İ.K. ile O.Ö isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar sahte paraları İ.H.D. ve M.K.’dan aldıklarını söyledi. Ayrıca internet alışverişi yapılan bir site üzerinden mesajlaşarak cep telefonunu satan iki şahsa 13 adet 50 dolar karşılığında satan bir şahıs dolarların sahte olduğunu anlaması üzerine müracaatta bulunan bir kişi sahte dolarları veren şahısların İ.H.D. ve A.A.Ç. isimli şahıslar olduğunu teşhis etti. 5 şüphelinin ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında aynı gün yapılan aramalarda İ.H.D.’nin evinde sahte 14 adet 50 Amerikan Doları, 3 adet uyuşturucu hap (Ekstacy),1 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler H.İ.K., O.Ö., İ.H.D., M.K. ve A.A.Ç. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden İ.H.D. ve M.K. tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken İ.H.D. tutuklandı, M.K. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Diğer şahıslar ise adli kontrol şartı ile sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.