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Antalya’da safari cipi şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 9 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde safari için yola çıkan cipin şarampole yuvarlanması sonucunda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Asayiş 14.07.2022, 12:50
Antalya’da safari cipi şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 9 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde safari için yola çıkan cipin şarampole yuvarlanması sonucunda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Side’den safari için Oymapınar’a giden safari cipi, buradan Manavgat Barajına gittiği sırada şarampole yuvarlandı. Cipi kullanan safari firmasının şoförü olay yerinde yaşamını yitirirken, 5’i Türk 9 turist yaralandı.

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