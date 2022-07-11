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Antalya’da rafting dönüşü kaza: 8 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde raftingden dönen tatilcileri taşıyan minibüsün otobüsle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Asayiş 11.07.2022, 23:34
Antalya’da rafting dönüşü kaza: 8 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde raftingden dönen tatilcileri taşıyan minibüsün otobüsle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında Karabük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rafting faaliyeti dönüşü Karabük Mahallesi yönüne seyir halinde olan A.K. yönetimindeki 07 UN 359 plakalı minibüs, karşı yönden gelen M.D. yönetimindeki 07 NDE 22 plakalı otobüsle çarpıştı. Kazada minibüs şoförü A.K. ile yolcular A.T., E.T., M.E.T., G.T., G.T., M.T. ile D.T. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 asil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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