Son Dakika
İlker Püren: "Türkiye’de hakemler kendilerine bir profil ortaya koyabilmek için sert bir üslup seçiyor"
Antalya’da PTT gaspçısı yakalandı
ANTALYA'DA, PTT ŞUBESİNDEN BIÇAK TEHDİDİYLE 5 BİN LİRA ALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI.
Asayiş 03.10.2020, 15:04
Antalya’da PTT şubesinden bıçak tehdidiyle 5 bin lira alan şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül günü Kepez ilçesi Sütçüler Caddesi’ndeki Habibler PTT şubesindeki görevliden bıçak tehdidiyle yaklaşık 5 bin lira alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şapkalı ve maskeli şüpheli görevli Serpil B’den, "Bankaya borcum var, zaten cezaevine gireceğim" diyerek parayı alan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. Şüphelinin kaçtığı aracın plakasını tespit eden ekipler şüpheli O.C’yi yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, borcu olduğu için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 03 Ekim 2020
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:56
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:13
|Akşam
|18:50
|Yatsı
|20:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Göztepe
|4
|6
|8. Kayserispor
|4
|6
|9. Fenerbahçe
|3
|5
|10. Trabzonspor
|4
|5
|11. Konyaspor
|2
|4
|12. Beşiktaş
|3
|4
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Malatyaspor
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|3
|3
|16. Gaziantep FK
|4
|3
|17. Çaykur Rizespor
|4
|2
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Gençlerbirliği
|2
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Tuzlaspor
|4
|8
|3. Altay
|4
|7
|4. Adana Demirspor
|3
|7
|5. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|6. Altınordu
|3
|6
|7. Samsunspor
|3
|5
|8. Adanaspor
|3
|5
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bursaspor
|4
|4
|11. Bandırmaspor
|4
|4
|12. Giresunspor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Chelsea
|4
|7
|5. Aston Villa
|2
|6
|6. Arsenal
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Crystal Palace
|4
|6
|9. Tottenham
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Getafe
|3
|7
|2. Valencia
|4
|7
|3. Real Madrid
|3
|7
|4. Villarreal
|4
|7
|5. Barcelona
|2
|6
|6. Sevilla
|2
|6
|7. Real Betis
|4
|6
|8. Cádiz
|4
|6
|9. Granada
|3
|6
|10. Real Sociedad
|4
|5
|11. Celta de Vigo
|4
|5
|12. Atletico Madrid
|2
|4
|13. Eibar
|5
|4
|14. Levante
|3
|3
|15. Osasuna
|3
|3
|16. Athletic Bilbao
|3
|3
|17. Huesca
|4
|3
|18. Elche
|2
|3
|19. Real Valladolid
|5
|2
|20. Deportivo Alaves
|4
|1