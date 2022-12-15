Antalya’da polisten yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol operasyonu

Antalya’da polisin yılbaşı öncesinde sahte alkol üreten adreslere gerçekleştirdiği operasyonlarda binlerce litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 14 kişi hakkında işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerinde yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak alkol satışının ve imalatının deşifre edilmesine yönelik uzun süreli takip sonucu belirlenen adreslere dün operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 bin 245 litre kaçak ve sahte alkol, 2 bin 592 alkol kiti, 924 alkol etiketi ve 610 boş alkol şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili 14 şahıs hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” çerçevesinde işlem yapıldı.