Antalya’da polisi alarma geçiren çanta boş çıktı

Antalya’da vatandaşların şüphelenerek polise bildirdiği ve bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen çanta boş çıktı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 7 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktan geçen vatandaşlar kaldırım üzerinde duran bir çanta olduğunu görerek polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, sokağı güvenlik şeridi ile kapatarak bomba imha uzmanlarına haber verdi. Bomba imha uzmanı tarafından yapılan kontrolde çantanın içerisinin boş olduğu görüldü. O anları vatandaşlar ise meraklı gözlerle izledi.