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Antalya’da plastik fabrikasında yangın devam ediyor

Antalya Organize Sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınması içi çalışmalar devam ediyor. Bayram tatili sebebiyle üretimin olmadığı fabrikada dumandan etkilenen ya da yaralanan olmazken Organize Sanayi Bölgesi ve Antalya Büyükşehir belediyesi ekiplerinin söndüre çalışmaları sürüyor.

Asayiş 23.07.2021, 00:42
Antalya’da plastik fabrikasında yangın devam ediyor
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Antalya Organize Sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınması içi çalışmalar devam ediyor. Bayram tatili sebebiyle üretimin olmadığı fabrikada dumandan etkilenen ya da yaralanan olmazken Organize Sanayi Bölgesi ve Antalya Büyükşehir belediyesi ekiplerinin söndüre çalışmaları sürüyor.

Saat 23:30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1. kısımda başlayan ve çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Organize Sanayi Bölgesin ait 3, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait 6 arazöz müdahale ediyor. Bir plastik kasa fabrikasının depo alanında çıkan yangının ana bina ve çevre fabrikalara sıçramaması için gerekli önlemlerin alındığı bildirilirken ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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