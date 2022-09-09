Antalya’da plaja yakın bölgede çıkan yangın korkuttu

Antalya’da halk plajına yakın kısımda çıkan çalı ve kargılık yangını korkuttu. Yangın esnasında plaj boşaltılırken, alevler 45 dakikalık müdahale sonucu söndürüldü.

Yangın, 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi falezlerin alt kısmında yer alan İnciraltı Halk Plajı’na yakın kısımdaki çalı ve kargılık alanda çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının plaja gelme ihtimaline karşın vatandaşlar plajı boşalttı. İtfaiye ekipleri, 45 dakikalık çalışmasının ardından yangını söndürdü.

Öte yandan yangın anında çıkan yoğun dumanlar, kentin farklı noktalarından vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı